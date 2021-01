Nu åbner nyt teststed i Aarhus Lufthavn

- Det er rigtig godt, vi nu får vores eget teststed. Det har længe været et ønske, fordi det er lettere for folk at komme til der, i stedet for at skulle køre helt til Aarhus eller Randers. Jo lettere det er at komme til test, jo lettere bekæmper vi epidemien, siger Ole Bollesen til TV2 ØSTJYLLAND.