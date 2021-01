Forsamlingsloftet sænkes til fem - men der er fortsat undtagelser

Men der er en række undtagelser i loven for, hvilke forbud sundhedsministeren kan fastlægge. Det forklarer Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

- Regler for, hvor mange vi kan forsamles, kan kun udstedes på baggrund af epidemiloven, og det er i denne, at der findes en række undtagelser, siger Frederik Waage.

Store familier kan stadig gå ture

En af disse undtagelser er for eksempel, at forsamlingsloftet på fem personer i det offentlige rum ikke gælder for hustande på flere end fem personer. Det forklarede Rigspolitichef Thorkild Fogde på pressemødet tirsdag.

Med andre ord kan en familie på to voksne og fire børn fortsat kunne gå sammen på gaden uden at få en bøde.

Hertil forklarer Frederik Waage, at man ifølge loven stadig kan samles med nærmeste pårørende i det offentlige. Det kunne eksempelvis være bedsteforældre.