Naturnationalpark eller bare nationalpark? - Jeg kan godt forstå, tingene bliver blandet sammen

Beskyldninger om udsultede heste og et GPS-halsbånd på afveje har de seneste år affødt stor debat om og kritik af et rewilding-projekt i Molslaboratoriet i Mols Bjerge.

Det har plettet Nationalpark Mols Bjerges ry, selvom de intet har med hestene at gøre.

- Sidste år i foråret kom det så vidt, at vi lukkede ned for vores kommentarspor på Facebook, for vi oplevede, at der var en tone, der stak helt af, siger Birgitte Lamp, der er chef for Nationalpark Mols Bjerge.

Mange ved nemlig ikke, at der er forskel på en nationalpark og en naturnationalpark.