Demonstranter i Mols Bjerge: - Vi vil ikke finde os i at se dyr sulte

"Stop vanrøgt af dyr bag hegn" og "Stop statsfinaniseret dyremishandling".

Bevæbnet med skilte, bannere og mikrofon indtog omkring 100 utilfredse demonstranter torsdag de grønne strandenge for foden af Mols Bjerge.

Demonstranterne er vrede over, at hestene i Mols Bjerge og andre naturnationalparker i fremtiden ikke længere skal tilses så meget, som de er blevet hidtil. Det skyldes en lempelse af dyrevelfærdsloven, som åbner op for, at naturnationalparker kan dispensere fra reglerne.