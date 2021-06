Efter heftig debat: Nu lempes dyreværnslov - mere rewilding på vej

Rewilding har skabt stor debat

Et af de steder, hvor man vil lave en naturnationalpark, er ved Fussingø vest for Randers.

Formålet er at genskabe vild natur og øge biodiversiteten inden for nogle indhegnede områder. Det vil sige, at dyrene skal leve med så lidt menneskelig indblanding som muligt.

Der har i lang tid været stor debat om rewilding og de kommende naturnationalparker, efter at vi på TV2 ØSTJYLLAND har fortalt om massiv kritik af de forhold, som dyrere har levet under i Mols Bjerge og ved Molslaboratoriet.