Her kommer de nye natur-nationalparker

Det har miljøminister Lea Wermelin (S) netop løftet sløret for sammen med ordførere fra SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet.

- Alt for længe har vi lagt bånd på naturen. Tæmmet den. Gjort den snorlige og symmetrisk. Men i dag sætter vi naturen fri. Vi gik til valg med et løfte om at give naturen langt mere plads med 15 naturnationalparker fordelt over hele landet. Det leverer vi på nu. I årtier har vi talt om alt det, der er forsvundet fra vores natur. I dag kan vi begynde at tale om alle de arter, der skal blive flere af. Og det er ikke kun godt for naturen. Det giver også fantastiske naturoplevelser, siger miljøminister Lea Wermelin.