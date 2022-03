Naturnationalparker i Østjylland? Nu udløses spændingen snart

Og de mulige placeringer i det østjyske har delt vandende tidligere.

Sidste efterår mødtes eksempelvis en gruppe borgere, som var kritiske over for planerne om at gøre Mols Bjerge til naturnationalpark.

Her er der modstand imod, at endnu flere områder skal hegnes ind.

Fri for menneskelig indblanding

Naturnationalparkerne skal holdes fri fra skov- og landbrug og al anden produktion, så naturen kan udvikle sig på sine egne præmisser, og naturnationalparkerne skal dække over store, sammenhængende arealer.