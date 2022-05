Nu har nationalpark fået nok - sætter foden ned

Hun fremhæver to konkrete eksempler fra den seneste uge, hvor nationalparken har delt to nyheder om henholdsvis en frivilligpris og nye solcelledrevne terrænkørestole på Facebook, som har været prikken over i'et.



- Det føg om sig med beskyldninger og nedsættende bemærkninger, og det kan og vil vi ikke leve med og finde os i. Vi bliver jo en blanding af kede af det og vrede. Det er beskæmmende for vores debatniveau, at nogle vælger at bruge sådan et sprog, uddyber chefen.

Nedsættende sprog og halve sandheder

Brugerne kan efter hendes udsagn få alle debatter og historier til handle om dyremishandling, og parkens eget forsøg på at moderere tonen og debatten har ikke været succesfuld.