Kampen om naturnationalparkerne er slut – men nu begynder en ny

Men når det gælder hegn, vil han ikke stille nogle garantier.

- Det er besluttet, at der skal være hegn omkring naturnationalparkerne. Også her i Fussingø. Og derfor skal jeg ikke nære nogen illusion om, at den del af det bliver anderledes. Men om det på en enkel strækning eller i et område kan flyttes i, det kan jeg ikke afvise, men jeg kan heller ikke love det, siger Malte Larsen.