Sur, mellemsur og fornøjet: Indhegning af skov vækker stærke følelser

- Jeg ville jo gerne have haft den uden hegn, så nu er jeg nødt til at tage den positive hat på. Nu er vi nødt til at finde ud af det sammen med interessenterne, og min rolle som borgmester er at skabe dialog, siger Helle Gade til TV2 ØSTJYLLAND.

Du lyder lidt mellemfornøjet?



- Jeg har fuld respekt for, at nogle er uenige. Nu er det min rolle at skabe dialog i det her.

- Der vil altid være fordele og ulemper, når vi ikke har de samme holdninger. Men jeg synes i hvert fald, at noget af det er blevet lyttet til, men ikke det hele, siger borgmesteren.