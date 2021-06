Naturhistorisk Museum erkender: - Vi burde have reageret hurtigere

Det betyder, at politiet ikke går videre med langt de fleste forhold, Molslaboratoriet er blevet efterforsket for.



Bo Skaarup beklager episoden med hobben, men han mener ikke nødvendigvis, der de har handlet ulovligt i sagen.



- Hvorvidt der er tale om en lovovertrædelse, det skal vi lige finde ud af, for det er jo lidt som at få et bødeforlæg for at have kørt 65 km/t igennem et byområde med fartgrænse på 60 km/t, siger han.

Hvordan kommer I frem til, at loven nærmest ikke skulle være brudt her, selvom det ser voldsomt ud?



- Dyrevelfærdsloven fortæller jo, at man ikke må udsætte et dyr for unødig lidelse, og at man skal sætte ind. Men der står ikke konkret i loven, hvor hurtigt man skal sætte ind.

- Der er trods alt forskel på en lovovertrædelse, og det at have kunne have gjort noget eller undladt at have gjort noget, som man så bliver klogere af, siger han.