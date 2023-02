Natacha føler sig overfuset: Nu vælter det frem med historier fra hundeskov

Et kærestepar havde onsdag en voldsom oplevelse med en gruppe fremmede i en hundeskov og oplevede, at konfrontationen blev fysisk. Den fremmede gruppe afviser dog fuldstændig og siger, at parret selv opførte sig utilstedeligt. Hundene Bacon og Ragnhild er altid med Rasmus Jordt og Natacha Abrahamsen på arbejde, og det var de også onsdag eftermiddag. Omkring klokken 15 var der et hul i kalenderen mellem to møder, og de valgte at svinge forbi naturskoven i Ebeltoft for at lufte deres hunde. Hurtigt vendte stemningen fra hyggelig til negativ, og nu viser det sig, at en lang række lokale brugere af hundeskoven har haft dårlige oplevelser i netop den hundeskov. Onsdag eftermiddag er der mange andre hunde i skoven, og de viser hurtigt interesse for Bacon og Ragnhild. Rasmus Jordt og Natacha Abrahamsen vælger hurtigt at sætte Ragnhild, der netop har været i løbetid, tilbage i bilen. Men det stopper ikke den store interesse i Bacon, selvom parret forsøger at gå væk fra de andre hunde. - Der er tre-fire hanhunde, der er meget interesseret. Han vender sig om og knurrer og siger fra flere gange, men de forstår ikke hans signaler, siger Natacha Abrahamsen.

Rasmus Jordt med parrets to hunde. Bacon er den lyse Breton til venstre. Foto: Privatfoto

De kan se en gruppe af hundeejere stå på en bakke i skoven, mens deres hunde løber rundt og leger. Blandt andet ved Bacon, der siger tydeligt fra, fortæller Rasmus Jordt, der råber til gruppen på bakken, at de skal kalde deres hunde til sig. Men hundene bliver ved med at komme igen, uden at ejerne tager affære, fortæller de. Derfor vælger de at gå imellem de fremmede hunde og Bacon, som de beskriver som meget tålmodig. - Hunde kan også nå et punkt, hvor de bliver trængt op i en krog. Vi ved godt, at det går udover vores hund, hvis han kommer til at bide i afmagt, siger Natacha Abrahamsen. Overfuset Til sidst tager hun den mest aggressive hund op i sin favn, en Jack Russell Terrier. Hun tager hunden med sig op til gruppen på bakken, hvor Natacha Abrahamsen spørger, hvem der ejer hunden. - Jeg går hen til flokken igen, som kommer gående imod os. En ældre mand råber af mig og går hen mod mig, mens jeg har hans hund. Han tager hårdt fat i mig, og så bruger han alt sin kraft på at skubbe mig tilbage, siger hun.

Natascha med parrets hund Ragnhild, der hurtigt måtte blive sat tilbage i bilen Foto: Privatfoto

Hun er overbevist om, at hun ville være væltet omkuld, hvis ikke hun var blevet grebet af sin kæreste. Find et andet sted Resten af gruppen stopper ikke manden, men overfuser i stedet parret, fortæller hun. - Jeg har sjældent hørt så grimme ord blive råbt af et andet menneske, siger Rasmus Jordt. Blandt andet gør gruppen det klart, at de har fuldstændig styr på deres hunde. De har en fast aftale om at mødes i skoven, hvor deres hunde leger, og hvis Bacon ikke kan holde til det, må de lufte ham et andet sted. Efter denne artikels udgivelse mødte TV2 ØSTJYLLANDs reporter den omtalte gruppe i hundeskoven ved Ebeltoft, og de kan ikke genkende det, der er blevet forklaret af parret. De forstår ikke, at der er blevet en klage ud af hændelsen onsdag. - Jeg synes, det er at eskalere konflikten, fordi jeg ville ikke selv gå herind, hvis jeg ikke syntes, min hund skulle snakke med andre hunde, lyder det fra et kvindeligt medlem af gruppen. Gruppen har også et helt andet billede af det, som parret har beskrevet som et skub til Natacha Abrahamsen. - Der sker det, at hun står med Thor (hunden, red.) oppe i strakt arm, og at ejeren så går går hen for at tage hunden ned. Så han tager hende på skulderen, og det opfatter manden, som at han skubbede hende. Og det gjorde han ikke, siger kvinden fra gruppen.

Her er gruppens forklaring

Torsdag har Natacha Abrahamsen ondt i den skulder, manden angiveligt tog fat i. Men episoden fylder også psykisk. - Vi er begge rystede over det, fordi vi er stille og rolige mennesker, der bare ville ud og lufte vores hund, siger hun. Parret opfordrer manden til at henvende sig til dem, så de kan løse problemet med dialog. Hvis den pågældende mand ikke tager kontakt, vil de anmelde sagen til politiet.

De har delt beskrivelser af episoden på Facebook. Her beskriver en lang række brugere, at de er stoppet med at komme i netop den hundeskov, hvor kæresteparret blev overfuset onsdag. Flere beskriver en gruppe, der fylder meget i skoven. Det er uklart, om der er tale om de samme personer, som Natacha Abrahamsen og Rasmus Jordt var i konflikt med. Flere dropper skoven Beth Denker flyttede fra byen for to år siden, men på det tidspunkt havde hun allerede droppet at bruge hundeskoven. Hun er ikke i tvivl om, at den gruppe, kæresteparret taler om, er den samme, hun havde konflikter med for flere år siden. Beth Denker kom i skoven med sin hund, en Jack Russell Terrier, men den blev hurtigt trynet af en flok bestående af schæfere, labradorer og dalmatinere. Ifølge hende var ejerne en gruppe på 10-12 mænd og kvinder i alderen 50 og opefter, der ofte besøgte skoven omkring klokken 15. - Den får nogle tæsk af nogle af de hunde, så den bliver så bange, at den stritter imod. Den vil ikke ind i den hundeskov. Hvis vi gik indenfor hegnet, lagde den sig lige ved lågen, så vi ikke gik for langt, siger hun. 'Nu har de hærget længe nok' Beth Denker beskriver sig selv som en kvinde, der er 'god til at kæfte op', men gruppen rystede bare på hovedet og opfordrede hende til at finde en anden hundeskov. Hun beskriver gruppen som et cementeret fællesskab, der meget tydeligt signalerer, at de ikke ønsker at inkludere andre. Hun er rystet over Rasmus Jordt og Natacha Abrahamsens oplevelse, men er ikke overrasket. - Der skal bare ændres adfærd i den hundeskov. Nu har de hærget længe nok. Det er utilstedeligt, siger hun. I kommentarsporene til Rasmus Jordt og Natacha Abrahamsens Facebook-opslag beskriver mange andre, at de er stoppet med at komme i skoven på grund af en gruppe af hundeejere. De negative oplevelser er tilsyneladende sket over en årrække, der strækker sig mindst fem år tilbage.

Kommentarer på Facebook arrow-down

Mette Raben er en af dem, der for længst har droppet at bruge hundeskoven. For fem år siden blev hendes hund overfaldet i skoven, men ejeren nægtede at kalde hunden til sig. I stedet endte ejeren med at angribe Mette Raben verbalt. - Han endte med at tårne sig op over mig og råbe mig ned i hovedet, hvilket jo var dybt ubehageligt. Siden dengang har jeg ikke sat mine ben i hundeskoven, siger hun og beskriver skoven som det vilde vesten. Hun ved ikke, om manden har været en del af en gruppe i skoven. TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med en anden kvinde, der ikke ønsker at stå frem med navn. Men hun fortæller, at hun blev overfaldet af en hund, der tilhørte en ejer i en større gruppe, der stod samlet i hundeskoven. Hun beskriver, hvordan de blev forfulgt af flere hunde, der nægtede at gå væk fra kvindens hund. Ejerne gjorde heller intet for at kalde hundene til sig, i stedet endte det med, at en af hundene hoppede op af kvinden og bed hende i øret. Ændret adfærd efter overfald I oktober blev Charlotte Holm Mortensens hund for tredje gang overfaldet i hundeskoven. Hun har ikke noget imod, at der samles en gruppe hundeejere i skoven på et bestemt tidspunkt, men Charlotte Holm Mortensen mener, der er nogen, der har en uheldig tilgang til hundes samvær. I oktober blev hendes Kleiner Münsterländer for tredje gang angrebet i hundeskoven. Siden da har hun holdt sig fra skoven. - En schæfer blev aggressiv over for min hund og overfaldt den med bid, knurren og aggressiv adfærd. Vi var tre, der stod omkring hundene, og vi var ikke i tvivl om, at det ville ende dårligt, siger hun. Opfør jer ordentligt Situationen endte med, at ejeren tog sin hund væk, men senere mødte Charlotte Holm Mortensen hunden og ejeren igen. - Jeg forventede, at han ville gå ud af skoven, men det gjorde han ikke. Han skal jo ikke være i skoven, hvis hans hund har den adfærd, siger hun.

Charlotte Holm Mortensens hund har ændret adfærd siden overfaldet i oktober. Hun beskriver sin hund som mild og legesyg, men nu er den stresset og aggressiv. Syddjurs Kommune oplyser, at de ikke har modtaget nogen henvendelser om hundeskoven i Ebeltoft. De opfordrer alle til at tage hensyn til hinanden i kommunens hundeskove - og på alle andre områder.