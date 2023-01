Anklage: Par drev ulovlig hvalpefabrik i villakvarter

Ifølge anklageskriftet har den 37-årige mand og den 33-årige kvinde avlet 27 kuld hvalpe i 2018 og 2019. Ifølge loven er det erhvervsmæssig handel, hvis der opdrættes tre eller flere kuld om året.



Importeret fra Rumænien

Den 37-årige mand er desuden anklaget for yderligere at have solgt 25 hunde til en ukendt værdi i en periode på et halvt år i 2020. Han skal også have indført hunde til Danmark fra Rumænien uden gyldige certifikater og uden at være registreret som importør hos Fødevarestyrelsen.

Han skal også have brugt mindst tre avlstæver til fire kuld hvalpe, hvilket er over det tilladte.

Ifølge TV2 ØSTJYLLANDs oplysninger er den 37-årige mandlige tiltalte tidligere straffet i flere sager.