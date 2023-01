De firbenede får mere plads at boltre sig på

I Hornslet er er peget på et areal i byens østlige udkant for enden af Engvej. Kommunen bemærker, at der dels er placeret et shelter på området, mens en del af arealet også er bortforpagtet frem til 2024, men det hindrer ikke, at kommunen mener, det er et fint område til formålet.

Foto: Syddjurs Kommune