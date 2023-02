Dyrlæger advarer: Flere alvorlige tilfælde med blodig diarré

Opkast og blodig diarré. Det er som sådan ikke usædvanligt at se på en dyreklinik, men hos Nordre Dyrehospital i Lystrup var der i weekenden to meget alvorlige tilfælde, hvor hundene måtte indlægges og var meget syge i længere tid.

- Og det er usædvanligt. At de bliver så syge. Det er voldsomme tilfælde, som har krævet intensiv behandling. Ejerne reagerede præcis, som de skulle, men havde de ventet en dag, så er jeg ikke sikker på, at det var gået lige så godt. Så havde de ikke klaret den.

Sådan siger Catina Frydendal, dyrlæge hos Nordre Dyrehospital.

På baggrund af weekendens alvorlige tilfælde skrev dyrehospitalet et opslag på Facebook for at advare om sygdommen, som potentielt er smitsom. Man ved dog endnu ikke, præcist hvilken sygdom der er tale om.

- Vi afventer svar på laboratorieprøver på de to patienter. Oftest er det en viral eller bakteriel infektion, som giver de her udfordringer, siger hun.

God hygiejne

Hun vil ikke gisne om, hvad det kan skyldes, men hun kan konstatere, at der er kommet rigtig mange opkald - også inden opslaget på Facebook.

- Derfor har vi mistanke om, at det kan være noget, som er i omløb, siger Catina Frydendal.

I den forbindelse opfordrer hun hundeejere til at være ekstra opmærksom og giver desuden et par gode råd.

- Vi opfordrer altid til god hygiejne. Saml op efter din hund og forsøg at undgå, at de spiser efterladenskaber fra andre dyr. Hvis man har mistanke om, at ens hund er syg, så bør man ikke lufte den i områder, hvor den kan smitte andre hunde, siger hun.

- Og tag kontakt til egen dyrlæge, hvis der er symptomer.

Hvorvidt der er tale om et "lokalt" udbrud i det nordlige Aarhus, eller om andre områder også er ramt, ved dyrlægen ikke.