Tina hjælper kæledyr i nød - men nu kommer hun selv med nødråb

Det startede som en næstekærlig ide, men er snart vokset hende over hovedet. Kæledyrshjælpen giver mad til sultne dyr, men lageret er ved at være tomt.

Det bekymrer 52-årige Tina Andersen fra Udbyneder nord for Randers, der har stiftet Kæledyrshjælpen for at hjælpe mennesker, der ikke selv kan eller har råd til at købe mad til deres kæledyr.

- Det skræmmer mig, for mit lager er snart tomt, og jeg mangler foder til store hunde og andre kæledyr, siger Tina Andersen.