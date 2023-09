Lukker ned: Ikonisk bygning skal renoveres

Der er et ansigtsløft på vej til det Det Gamle Rådhus i Ebeltoft For overalt i den mere end 200 år gamle bygning viser tidens tand sig. Revner i vægge, sprækker bag paneler og puds, der er ved at falde ned. Og helt slemt er det for museets voksfigurere, der hænger mere og mere med hovederne. For i sommerperioden kan der simpelthen blive så varmt, at voksen bliver blød, og figurerne falder sammen. Bygningen har i den grad set bedre dage, men nu kommer er der altså hjælp på vej.

Det gamle rådhus ligger lige i Ebeltofts gamle bymidte.

For fra den 1. oktober skal den historiske bygning have en gennemgående renovering, og museumsudstillingerne skal på samme tid nytænkes. Det betyder, at alt lukkes ned i det halve år, renoveringen vil vare. Det bliver "den helt store overhaling," fortæller museumsinspektør Lea Glerup Møller. Inden i vil det nye museum blandt andet inkludere en landskabsmodel, som skal bruges til at fortælle Ebeltofts historie i lyd, billeder og animationer.

Det Gamle Rådhus Det Gamle Rådhus i Ebeltoft blev bygget i 1789 som en erstatning for byens første rådhus, der var fra 1576.

Bygningen er tegnet af den kendte arkitekt Anders Kruuse fra Horsens og bygget af den lokale bygmester, Just Møller.

Det er en af Ebeltofts største turistattraktioner og hører under Museum Østjylland.

Allerede i 1840 var bygningen blevet for lille til det oprindelige formål. Den blev i stedet brugt som vagtlokale for vægtere og brandmænd samt udlejet til privatbolig.

Bygningen blev restaureret i årene 1906-09 og kom til at fremstå i renæssancestil med bindingsværk. Kilde: Museum Østjylland, Dansk Center for Byhistorie arrow-down

Også arresten i kælderen - eller fangekælderen, som Lea Glerup Møller præsenterer den som - får en overhaling. - Her er jo smaskfyldt med stemning, og det vil vi gerne øge oplevelsen af. Måske med lyd og fortællinger om nogle af de mennesker, der var så uheldige at sidde her i tidens løb, fortæller hun og tilføjer, at det især er børn, der er vilde med at komme derned.

Man kommer ned til "fangekælderen" via en lem i gulvet.