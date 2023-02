Lokale undrer sig: Store maskiner fælder skov for at gøre den urørt

Store træfældningsmaskiner kører for tiden læssevis af træ ud af Kaløskovene syd for Rønde. Store mængder af træ fældes, og grunden til det virker måske en anelse mærkelig, når man tænker på de nuværende begivenheder - for meningen er nemlig, at skovene skal stå urørte.

Forklaringen på det giver Jakob Kristian Thøgersen Dahl, projektleder fra Naturstyrelsen.

- Jeg håber, det er med til at skabe mere variation i skoven og nogle flere lyse, åbne områder til gavn for naturen, siger han.