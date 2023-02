Letbanen prøver med kaffe til passagerer

Kaffe på turen til arbejde. Det er et ønske, som mange af Aarhus Letbanes kunder har. Men det er ikke umiddelbart en ting, som Letbanen kan tilbyde. Alligevel har kunder ved letbanestoppet i Hornslet i denne uge kunnet købe kaffe. - At sælge kaffe er ikke noget, vi i Aarhus Letbane kan tilbyde at stå for. Det ligger for langt væk fra vores hovedopgave. Derfor har vi lavet dette lille, to-ugers forsøg, hvor Aarhus Sweet Food står og sælger kaffe fra 07.00-09.00 fra mandag til fredag på udvalgte stationer, siger Maja Bech Kristensen, projektleder, Aarhus Letbane. Og det giver god stemning ved letbanestoppene, siger Morten Schierup Larsen, ejer af Aarhus Sweet Food. - De var enormt glade for det i Lystrup (hvor han stod i sidste uge, red.), og hvis det kan blive en god forretning, så kan det ende med, at jeg gør det selv, siger han.

Skal bygges på Lige i de to uger, projektet kører, er han sikret et beløb fra Letbanen. Og her håber man på, at netop folk som Morten Schierup Larsen vil forsøge at drive det videre. - Formålet er både at give passagerne en god oplevelse udover selve rejsen, men i høj grad også at undersøge, hvorvidt der er interesse og kundegrundlag for et mere permanent salg af kaffe. Måske vil en eller flere virksomheder tage bolden op bagefter? Vi håber, at der kan komme lidt mere liv omkring letbanestationerne, som ligger lidt længere ude, siger Maja Bech Kristensen.

quote Hvis passagererne desuden opfatter det som et lille plaster for efteråret 2022, så er det helt ok for os Maja Bech Kristensen, projektleder, Letbanen