Hvis fuglene kunne flyve, kunne Dieter vel også

Derudover har han også været instruktør og fløjet i luftfartsselskab. Han havde egentlig indstillet luftkarrieren, men savnet blev for stort.

Ville flyve som fuglene

Interessen for at flyve har han haft med siden barnsben.

- Som lille dreng begyndte jeg at fotografere fugle, fordi jeg var helt vild med dem, fordi de kunne flyve, og det kunne jeg ikke. Da jeg så blev lidt større, 14 år gammel, så tænkte jeg, hvorfor egentlig ikke? Jeg kunne lige så godt også prøve at lære at flyve, siger Dieter Betz.

Første gang Dieter Betz fløj alene, var som 15-årig i et gammelt fly, hvor der ikke var plads til en instruktør.