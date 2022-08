Flygtninge med til at løse den største velfærdsudfordring

Også Anna Sobchuk er glad for muligheden.

- Det er en ny mulighed for os. Vi er taknemmelige for den hjælp, vi får, og for at vi kan gøre noget for Danmark og menneskene her, siger hun.

Den største velfærdsudfordring

Ifølge FOA mangler der frem mod 2030 på landsplan 40.000 ansatte i ældre og sundhedssektoren. 1.600 af dem alene i Aarhus Kommune.

- Rekrutteringsudfordringen er jo nok den største, vi står med på tværs af vores store velfærdsområder. Især ældreområdet er udfordret, siger rådmand for sundhed og omsorg Christian Budde (V).