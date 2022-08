Justitsminister: Omvendte voldsalarmer lyder som en interessant ordning

Britt Bager, retsordfører for Konservative, er ligeledes positivt stemt.

- Når der er så gode resultater, som der er i Norge, så skal vi selvfølgelig se på det. Vi har et ansvar for at forebygge, at sådan noget her sker igen. De kvinder, der er udsat for sådan noget, de går i alarmberedskab 24/7, fordi det er så voldsom en oplevelse, så jeg synes helt sikkert, vi skal se på, om det her er en mulighed, siger Britt Bager til TV2 ØSTJYLLAND.