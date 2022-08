Kvinde på krisecenter står frem: Udstyr voldsudøvere med fodlænker

I snart et år har Lisa boet med sine to børn på et krisecenter. Et trygt sted, hvor der bliver holdt øje med, hvem der kommer, og hvem der går.

Men den tryghed har hun ikke altid følt. I november sidste år flyttede hun på krisecenter, fordi hun frygtede for sin egen sikkerhed i sit daværende forhold.

- På et tidspunkt kan jeg mærke, at jeg hele tiden har så travlt med at holde øje og låse døre, at jeg beslutter, at vi ikke skal være der. Vi skal væk. Og så tager vi på krisecenter, siger Lisa, der af sikkerhedshensyn ikke optræder med efternavn.

Søndag fortalte vi om en norsk løsning, der effektivt har forhindret gerningsmænd i at opsøge deres tidligere ofre. Det kaldes en ”omvendt voldsalarm” og er en fodlænke, som man kan dømmes til at bære.