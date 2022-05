Genbrug må betale for at komme af med folks usælgelige ting

Flere har foreslået, at organisationen blot hæver priserne, men det ønsker man heller ikke.

- Men vi vil gerne, at det giver så stort et overskud som muligt. Det er det, vi arbejder for. Det er derfor, vi er her. For at tjene penge til foretagendet, siger Bent Nielsen.

Håb for fremtiden

Ærgrelsen i Hornslet bakkes op af organisationens genbrugschef, Dorthe Hansen.

- Det betyder jo, at vi har færre midler til det, vi egentlig er sat i verden for, siger hun.

- Vi bidrager relativt meget til at få ting ud af affaldshierakiet og få dem genanvendt, så selvfølgelig er det ærgerligt, at vi også skal betale for at komme af med det.