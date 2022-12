Efter flere års forgæves kamp - nu drejer Dagli'Brugsen nøglen om

Det har været svært at drive dagligvarebutik i Nimtofte på Djursland i nogle år. Og selvom de lokale de senere år har forsøgt sig med forskellige tiltag, har det ikke rykket nok.

Derfor må Nimtofte Brugsforening nu meddele, at der er indgivet en konkursbegæring for Dagli'Brugsen.

- Det er ærgerligt. Og der er rigtig mange, der synes, det er trist. Det er ikke kun en brugs, men det er også her, at ældre kan hente deres apotekervarer, det er et leveringssted for posten, og Dagli'Brugsen har også været en samarbejdspartner på en masse sociale arrangementer i byen, siger Lonnie Steffensen, der er næstformand i Nimtofte Brugsforening.

For få kunder, ny omfartsvej og nu også inflation og energikrise er blandt de årsager, der har fået foreningen til at kaste håndklædet i ringen.



- Det er ikke en ny snak, at det går dårligt, men nu går den ikke længere. Der bliver ikke tjent penge i brugsen herunder, siger næstformanden.