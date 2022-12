Svend Aage stopper efter 36 år: Hyldest set tusindvis af gange

- Nå, så er du også stået op, lyder stemmen i telefonen, da TV2 ØSTJYLLAND ringer til Svend Aage Laursen lørdag morgen.

Vi har ventet til klokken 09.00 med at ringe, for fredag aften holdt han holdt julefrokost med sit personale i Meny i Thorsø. Men lørdag morgen klokken 05.00 var det ham, der mødte ind, så hans medarbejdere kunne få lov til at sove rusen ud.

- Det havde jeg planlagt. Jeg synes, det var synd for de andre, og så tror jeg, at jeg ser bedre ud end de andre her til morgen, griner Svend Aage Laursen i telefonen.

Julefrokosten var den sidste efter 36 år som købmand i Thorsø. I dag hedder butikken Meny, men under Svend Aage Laursens vinger har den heddet Dankøb, Spar, Eurospar, Superspar og til sidst Meny.

Burde være for lille