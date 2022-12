Historisk købmand lukker: En katastrofe for lokale som Dagny

Ifølge brugsforeningen har man forsøgt at overleve ved at ombygge butikken og udskifte den daglige ledelsen, men det har altså ikke været nok til, at Dagny Laursen og de andre beboere i Nimtofte kan fortsætte med at få deres varer helt lokalt.

- Jamen jeg er jo nødt til at få en til at komme en gang om ugen til at købe mælk og sådan noget. Det må jeg jo betale mig fra, siger Dagny Laursen.

Der er endnu ikke sat en dato for sidste åbningsdag.