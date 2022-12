Opråb: Personale udsættes for sex-chikane til julefrokoster

- Det er blevet et mindre problem her hos mig. Virksomheder går mere op i kvaliteten af vin end mængden, siger han.

- Virksomhederne er selv opmærksomme på det, og man er ansvarlig for sine gæster, og i sidste ende kan vi jo lukke festen, siger Jakob Beck Wäjten.

Personlig grænse

Ifølge ham bør restaurationer og andre værtssteder selv sætte grænserne for sine gæster.

Gæstepsykologi er en del af tjeneruddannelsen, men op til højtider er der kaldt meget ekstrapersonale ind, som derfor ikke har gennemgået uddannelsen.



- For mig er det den ens egne grænser, der tæller. Vi snakker meget om det, både løbende og især op til højtider, siger han.

Personalet udsættes både for seksuel chikane og almindelig uhøflighed, og ifølge formanden er kvinder og mænd lige udsatte.

Derfor sætter Horesta fokus på vigtigheden af, at julefrokostgæster behandler personalet med respekt. En undersøgelse fra Arbejdstilsynet viste i 2021, at hver femte medarbejder på restauranter og barer har oplevet at blive udsat for chikane af gæster.