Efter 29 fyringer: - Beboere vil kunne mærke det

- Jeg vil ikke stå her og lade som om, at det ikke får nogen betydning på de to plejehjem. Beboere og andre personaler vil kunne mærke, at de er blevet afskediget.

Sådan siger Christoffer Pedersen (V), formand for sundheds- og ældreudvalget i Syddjurs Kommune, nu, efter det i sidste uge kom frem, at 25 medarbejdere på to af kommunens plejehjem er blevet fyret.

Årsagen til fyringerne skyldes ifølge kommunen budgetbesparelser, og at det blev til så mange afskedigelser på netop de to plejehjem Søhusparken i Ebeltoft (16 fyringer) og Lillerupparken i Rønde (9 fyringer) skyldes budgetoverskridelser.

- Hvis vi ikke skal se i et massivt underskud igen i 2023, så er vi nødt til at reagere på det, siger udvalgsformanden.

Overrasket kommunalforsker

Fyringerne har ifølge nu tidligere medarbejdere på plejehjemmene og pårørende skabt usikkerhed og bekymring for, at det vil gå ud over de ældre.

- Det ene øjeblik råber de op om mangel på varme hænder - det næste fyrer de dem. Hvad er det for noget? Det er ikke i orden, har Irma Møller, formand for pårørenderådet på Søhusparken tidligere sagt.



Roger Buch, kommunalforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, undrer sig over, at det er gået så galt i Syddjurs Kommune, at man har været nødt til at fyre så mange medarbejdere på plejehjemmene.

- Kommunerne har generelt stort fokus på økonomi og økonomistyring. Det er noget, man bruger rigtig meget energi på, så jeg er egentligt først og fremmest overrasket over, at det kan lade sig gøre, at man ikke opdager sådan en fejl som den her, siger han.

Christoffer Pedersen forklarer situationen med, at der på de to pågældende plejehjem har været højere normering end det, de er budgetlagt til.

- Det er en helt særlig situation, der er opstået, siger han.

Færre til opgaverne

Ifølge Christoffer Pedersen vil det på "den lange bane" betyde, at de to plejehjem får en normering, som svarer til det, de er budgetlagt til og til det serviceniveau, som man politisk har fastlagt i kommunen.

Men det fjerner altså ikke den umiddelbare bekymring for de ældre. Og Christoffer Pedersen erkender altså, at det vil kunne mærkes.

- Når man afskediger nogle vigtige medarbejdere, så er der selvfølgelig en konsekvens af det på den korte bane.

Hvad vil det konkret betyde?

- Det er svært at sige, men når man går ud og afskediger nogle mennesker, og man dermed bliver færre ansatte, så bliver der også færre til at løse opgaverne, siger udvalgsformanden.

Næstformand i sundheds- og ældreudvalget, Michael Aakjær (S), undrer sig over fyringen af de ansatte og at det tilsyneladende er kommet som en overraskelse, at budgetoverskridelserne har fundet sted.

- Jeg undrer mig også over, hvorfor ingen plejehjemsleder, chef eller økonomisk kontrollerfunktion i administrationen ikke tidligere har reageret, har han sagt til TV2 ØSTJYLLAND tidligere.



Derfor kræver han nu en redegørelse og drøftelse af sagen i udvalget. De mødes næste gang 8. februar.