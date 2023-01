Kræver redegørelse efter massefyringer på plejehjem

- Jeg undrer mig over ansættelserne, og jeg undrer mig over omplaceringerne, som jeg forventer vil ske, skriver Michael Aakjær (S) i en kommentar til TV2 ØSTJYLLAND.

- Desuden har der været et højt vikarforbrug og meget sygefravær. På Søhusparken og Lillerupparken har grundnomeringen været for høj i forhold til budgettet, og det er derfor, det er et ret stort antal medarbejdere, det drejer sig om her, lød det fredag fra Anders Blæsbjerg Baun i en pressemeddelelse fra kommunen.

Ifølge direktør for Sundhed og Dannelse i Syddjurs Kommune Anders Blæsbjerg Baun skyldes fyringerne et merforbrug i 2022 bredt set, har han forklaret:

Fyringerne er begrundet i budgetoverskridelser, og det er han også noget uforstående over for på den måde kan komme som en overraskelse.

Her fremgik det også, at de fyrede medarbejdere så vidt muligt skal omplaceres til andre job inden for fagområdet. Der er dog ikke tale om en garanti for job, lod direktøren forstå.

Kræver redegørelse

For Michael Aakjær skal der mere end en forklaring til nu.

- Jeg vil have en redegørelse og en drøftelse i udvalget, kræver Michael Aakjær og fortsætter:

- Naturligvis er jeg bekymret for serviceniveauet på plejehjemmene, men jeg forventer ikke at omplaceringerne går ud over det politisk vedtagne serviceniveau. Jeg vil se frem til det næste udvalgsmøde.

Næste møde i udvalget er kalendersat til onsdag den 8. februar.

TV2 ØSTJYLLAND har tirsdag været i kontakt med flere andre medlemmer af udvalget, som alle henviser til udvalgsformand Christoffer Pedersen (V).

Det er ikke lykkedes at komme i kontakt med formanden i dag, men i et skriftligt citat sagde Christoffer Pedersen fredag, hvor fyringerne blev meldt ud:

- På baggrund af den forventede regnskabsafslutning for 2022 må vi erkende, at der er en rigtig svær økonomisk situation på især to af vores plejehjem. Vi er derfor nødt til at reducere med cirka 20 årsværk for at kunne overholde budgettet for 2023. Der er tale om påtænkte opsigelser, da vi forventer at kunne ansætte de fleste igen inden for blandt andet hjemmepleje og rehabilitering, lød det i pressemeddelelsen.