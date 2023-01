Lone fyret på plejehjem: Jeg ville ikke selv blive gammel sådan et sted

I fem år har Lone Alsted sørget for, at de ældre på plejehjemmet Søhusparken i Ebeltoft har haft mulighed for blandt andet at komme på ture, spille petanque eller dyrke yoga. Nu er det slut, efter hun i sidste uge var en af de 16 medarbejdere på plejehjemmet, som blev fyret på stedet. Hun er naturligvis ked af at være blevet fyret, men endnu mere er hun bekymret for, hvad det betyder for beboerne på stedet. - Det betyder jo, at der ikke bliver aktiviteter for borgerne mere. Kommunen har slået på det her med ensomhed blandt ældre, og at vi skal holde livskvaliteten oppe. Det mener jeg absolut ikke, vi gør ved at afskaffe aktiviteterne, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND. Også formand for stedets pårørenderåd, Irma Møller, er oprørt over de mange fyringer, som ifølge Syddjurs Kommune er sket på grund af budgetoverskridelser og en for høj grundnormering på plejehjemmet. - Det ene øjeblik råber de op om mangel på varme hænder - det næste fyrer de dem. Hvad er det for noget? Det er ikke i orden, siger hun. Et lyspunkt Hendes mor på 97 år bor på Søhusparken, og Irma Møller er meget bekymret for, hvad fremtiden skal bringe. Netop aktiviteterne på Søhusparken var et af lyspunkterne, mener hun. - Det var dem, der var prikken over i'et. Når Lone kom ind, så lyste folk op, fordi de vidste, at der skulle ske noget, siger hun.

- Det kan aldrig gå værre, end at jeg tager min mor hjem til mig selv. Det her kan blive helt forfærdeligt og det gør mig utryg, siger Irma Møller om situationen. Foto: Privat

Hun har dog ikke tænkt sig at give op, og hun har allerede meddelt borgmester Michael Stegger Jensen (S), at det ikke kommer til at gå stille af sig. - Jeg har sagt til borgmesteren, at hvis han ikke får styr på det her, så står jeg hver gang der er byrådsmøde med et banner, hvor der står: "Besparelser på plejehjem er lig med aktiv dødshjælp".

Svar fra Syddjurs Kommune arrow-down

Savner specifik grund Ud over at bekymre sig om de borgere, som hun har hjulpet til en bedre hverdag gennem fem år, undrer Lone Alsted sig over måden, fyringerne skete på. Det blev meldt ud en uge før fyringerne blev gennemført, at besparelserne var på vej. - Man bliver ringet op på telefon og får det at vide ganske kort. Det havde været på sin plads med en indkaldelse til en samtale og få en snak med en leder om det, mener hun. Hun savner desuden en specifik grund til, at netop hendes navn var blandt de 16, som ikke længere har arbejde på Søhusparken. - Jeg har bare fået at vide, at det er udvalgt ud fra tre overordnede punkter, som handler om faglig kompetence, opgavevaretagelse og personlige kompetencer. Men jeg savner en specifik grund, siger hun At fyringerne er sket så kort tid efter, besparelserne blev meldt ud, har ifølge Lone Alsted skabt masser af uro på Søhusparken.

Skyldes budgetoverskridelse og for høj grundnormering arrow-down

- Det er ganske kort tid, vi har vidst det. Det gav masser af uro og snak i krogene, fordi man ikke vidste, hvem eller hvor mange, det drejede sig om, siger hun. Lone Alsted er 62 år og havde regnet med, at efterlønnen ventede om halvandet års tid. - Hvad gør jeg så nu? Det er svært at finde et job i min alder. Jeg synes ikke, de kan være bekendt at fyre nogle af de ældste. Det var ikke den måde, jeg regnede med, jeg skulle fra mit arbejdsliv, siger hun. Syddjurs Kommune har meldt ud, at man vil forsøge at omplacere de fyrede medarbejdere til andre job i kommunen, men Lone Alsted regner ikke med, at der bliver noget til hende. - Jeg er ikke blevet tilbudt en omplacering, og jeg har svært ved at se, hvordan de kan finde det til mig, når det, jeg laver, er blevet sparet væk alle steder.

quote Jeg kan love dig én ting: Jeg skal aldrig på plejehjem! Så vil jeg hellere dø Irma Møller, formand for pårørenderådet, Søhusparken