Bakteriefund: Hotel og over tusind beboere skal koge deres vand

Ved fund af den slags bakterier, er der også risiko for, at andre sygdomsfremkaldende bakterier eller vira findes i vandet. For eksempel salmonella eller campylobacter, der kan give diarré.

Fuglsø Strand Vandværk forsynes fra Fælles Pumpestation Skellerup Enge, der derudover leder vand til otte distributionsvandværker, som altså i alt forsyner 1.270 forbrugere – primært fordelt i parcelhuse og sommerhuse.