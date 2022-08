Mikkel elsker sit job - men alt for få gør som ham

Sektorformand i FOA, Jack Hougaard Kristensen, mener, at kommunen har et ansvar for at gøre jobbet mere attraktivt for nye jobsøgende.

- Man kunne skabe nogle uddannelsesmuligheder for dagplejerne. Det kunne være som pædagogisk assistent eller pædagog. Det kunne også være at give dem nogle bedre vilkår i dagligdagen.