Det begyndte som en drengedrøm – nu har Jan bygget et rumskib

Han er ikke helt i mål med projektet endnu. Det bare træ, og det skal have noget maling, så det kan tåle at stå ude, fortæller han.



- Der er mange, der er forfærdede over, at det skal stå ude. Jeg får ikke trusler - det er venligt ment, for de frygter meget, at den skal gå til, siger han.



Vil ses fra rummet

Et tag kunne have skærmet rumskibet for det værste, men det er der en særlig grund til, at Jan Wenneberg ikke overvejer.

- Der står også et rumskib nede i Italien, og den kan ses fra rummet. Det vil jeg også gerne, at denne her kan, forklarer Jan Wenneberg.