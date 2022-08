Fødte på færge - pludselig gik det stærkt

At det alligevel gik så godt tilskriver parret især alle dem, der ilede til for at hjælpe. De to læger og jordemoderen, der hjalp ved fødslen. Alle dem, der kom med viskestykker, engangsklude og sågar tæpper.



- Vi vil så gerne sige tak til hele personalet og folk, der smed alt for at hjælpe, lyder det fra Torben Kvist Nielsen.

Hvad deres lille søn skal hedde, står stadig hen i det uvisse.

- Vi vidste ikke, hvilket køn det ville blive, og vi troede mest på, at det ville blive en pige. Så nu har vi lidt et problem, siger Torben Kvist Nielsen med et grin.