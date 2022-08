Kvinde føder midt på færgetur

Allerede ti minutter senere, klokken 21:50, var fødslen overstået, og en lille dreng var kommet til verden.

Fødslen var tilsyneladende gået godt, og sammen med det lægerne og jordemoderen blev det besluttet, at færgen bare skulle fortsætte mod Jylland.

Se nederst i artiklen øjeblikket, da de øvrige passagerer fik besked om fødslen.

På havnen i Aarhus blev der i mellemtiden skaffet en ambulance til den lille familie, som blev kørt direkte på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Indsatsen på havnen blev blandt andet koordineret af andre medarbejdere fra Molslinjen, der var kommet i land med en anden færge.

Kommunikationschef Jesper Maack er ikke bekendt med, at der tidligere er sket fødsler ombord på en af Molslinjens færger.

- Men det er superskønt, når sådan noget går godt, siger han.

