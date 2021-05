Ordfører kalder kritik urimelig: Smukfest holder fast

Det drejer sig blandt andet om, at Smukfest ikke mener, at tiltag som coronapas er blevet indregnet, og at de ikke har lavet en differentieret genåbning.

- Man har skåret alle festivaler over én kam – også dem der ligger sent på sæsonen, som Smukfest gør, siger talsmand for Smukfest, Søren Eskildsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Derudover kritiserede de Regeringen for ikke at have hørt på festivalerne i forbindelse med at udarbejde sommerens restriktioner.

- Vi har haft dem inddraget

Den kritik kunne socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, dog ikke genkende.

- Vi har igennem det sidste år været i løbende dialog med landets festivaller og deres brancheorganisation Dansk LIVE. Vi har haft dem inddraget i arbejdet med, hvordan restriktionerne skulle være. Så den del af kritikken synes jeg faktisk ikke er rimelig, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND onsdag.