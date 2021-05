Smukfest-opråb til politikere: Vi skal tro på, at det kan lade sig gøre

- Vi har brug for, at vi sammen sigter efter og tror på, at det, der KAN lade sig gøre, SKAl kunne lade sig gøre, så snart det er muligt. Det er vigtigere end nogensinde før, at vi samarbejder og ikke unødvendigt står i vejen for hinanden i kampen for at få kulturen i Danmark tilbage på rette spor, står der.

Mange vante festivalgængere håber nok også, at det kan lykkes med en Smukfest i en eller anden art.

Svar til Joy Mogensen

Smukfest har derfor offentliggjort en liste over de ting, som de pusler med for at lykkes med en festival. Et slags svar til kulturminister Joy Mogensen, der i sidste uge skrev på sin Facebook-side, at hun var nysgerrig på, hvad de store festivaler "puslede" med af ideer.