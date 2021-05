Festivaler slutter op om Smukfest-opråb og kritik af minister

- I min verden så pusler man med en hobby. Man står ved en drejebænk ude i værkstedet og pusler med at lave lysestager. Man pusler ikke med noget, som er så stort et erhverv, siger Aage Stokholm, direktør for Grimfest, til TV2 ØSTJYLLAND.



Hans udtalelse er møntet på, at kulturministeren Joy Mogensen (S) for nylig skrev i et Facebook-opslag, at hun er "nysgerrig på, hvilke alternative idéer, der bliver 'puslet' med hos festivalorganisationerne".