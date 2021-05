Smukfest aflyser - overvejer andre muligheder

- Det er ikke muligt at afholde en Smukfest, som vi kender den, i anden weekend i august. Det er vi ærgerlige og skuffede over, og det er med knust hjerte, at vi må meddele det, siger Søren Eskildsen, talsperson for Smukfest, til TV2 ØSTJYLLAND. Foto: Ida Guldbæk Arentsen - Ritzau Scanpix