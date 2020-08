Ny skolestruktur i Skanderborg: To skoler får dødsstødet

Forliget i Skanderborg indebærer etablering af ny skole for 0.-6. klasse i Ry. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Undervisnings- og Børneudvalget i Skanderborg Kommune har mandag præsenteret et forslag til en ny struktur for skole- og dagtilbudsområdet.

Forslaget giver blandt andet skolerne i Hylke og Bjedstrup dødsstødet, ligesom en række unge med autisme vil blive flyttet fra Låsby Skole til henholdsvis Niels Ebbesen Skolen og de tomme lokaler i Bjedstrup.

Med forslaget markeres en vigtig milepæl i arbejdet med en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet.

Området er udfordret af et hastigt stigende børnetal. I løbet af de næste 15 år skal der skabes plads til godt 2000 ekstra børn på skoleområdet og mindst 1000 ekstra børn på dagtilbudsområdet.

"Advarsel! Landsby under afvikling", står der på dette skilt, som mandag er sat op af forældregruppen Bevar Bjedstrup Skole. Foto: Sofus Sten Hansen

Det muliges kunst

Siden efteråret 2019 er der gennemført dialogmøder, temadage og arbejde med analyser og scenarier og intense politiske diskussioner.

Der er kommet hundredevis af tilkendegivelser fra lokalsamfund, skoler, børn og deres forældre.

- Forliget bærer præg af det muliges kunst. Syv ud af otte partier har kunnet mødes om aftalen, og nogle vil synes, at vi er landet et godt sted, og nogle vil ikke, men lande den, det skulle vi, siger formand for Undervisnings- og Børneudvalget, Trine Frengler, til TV2 ØSTJYLLAND.

Formand for Undervisnings- og Børneudvalget, Trine Frengler, har mandag formiddag været på rundtur til de berørte skoler. Foto: Trine Frengler / Facebook

Forstår afmagt og vrede

Det eneste parti, der ikke har bakket om forslaget, er Alternativet repræsenteret ved Mira Issa Bloch.

Trine Frengler og næstformand i Undervisnings- og Børneudvalget, Søren E. Pedersen, har mandag formiddag været på rundtur til de berørte skoler.

Trine Frengler kan sagtens forstå, hvis forældre i Hylke og Bjedstrup er vrede.

- Jeg kan godt forstå deres afmagt og frustration og vrede, for de har kæmpet indædt for deres skoler, men vi har fået en opgave, som skal løses, og der er ingen nemme løsninger, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.