Louise vred efter ophedet debat: - Jeg bliver mødt med nedladende kommentarer

Det er unødvendigt at påpege, at jeg er ung, lød det fra 27-årige Louise Lindskrog ved et nyligt byrådsmøde i Aarhus Kommune. Foto: Privat

- Det er tydeligt, at den unge socialdemokratiske ordfører har glemt conduiten og tydeligvis ikke har sat sig tilstrækkeligt ind i sagen.

Ordene tilhører byrådsmedlem Gert Bjerregaard (V) og faldt i forbindelse med en ophedet debat om spildevand og sprøjtemidler ved det seneste byrådsmøde i Aarhus Kommune.

Ordene var målrettet byrådsmedlem Louise Lindskrog (S), og ifølge den 27-årige politiker er Gert Bjerregaards ordvalg udtryk for en kedelig tendens i kommunalpolitik.

- Han indleder med at kommentere, at jeg er meget ung, og at jeg overhovedet ikke har forstået, hvad vi taler om. Det ærgrer mig, fordi det er ikke et argument, der har noget med politik at gøre, siger Louise Lindskrog til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er nedladende mansplaining, og kommentarer om alder hører ingen steder hjemme i en byrådsdebat.

Gert Bjerregaard har været medlem af Aarhus Byråd siden 2002. Han har tidligere været rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Mangel på respekt

Til de uinviede defineres mansplaining som "at forklare noget til nogen, som regel en mand til en kvinde, på en måde, der betragtes som nedladende eller ringeagtende".

Mod slutningen af byrådsmødet siger Louise Lindskrog følgende rettet mod Gert Bjerregaards ordvalg:

- Det her handler ikke om, hvor vidt jeg har sat mig ind i sagen, og jeg synes i øvrigt også, at det er unødvendigt at påpege, at jeg er ung. Det handler om, at vi er politisk uenige, og hvis man ikke har nogle argumenter, der er af politisk karakter, må man gemme dem, eller tænke dem inde i sit hoved".

Ifølge Louise Lindskrog er manglende respekt for unge kvinder et udpræget problem i politik.

- Det er en generel ting, som mange af mine kvindelige kolleger også møder. Kvinder er stadig en minoritet i politik, og man bliver ofte mødt med nedladende kommentarer og sexchikane i stedet for politiske argumenter, siger Louise Lindskrog til TV2 ØSTJYLLAND.

Louise Lindskrog har været medlem af byrådet i Aarhus Kommune siden januar 2018. Hun er næstformand for økonomiudvalget og medlem af teknisk udvalg for Socialdemokratiet. Foto: Privat

"Lille ven"

I et facebookopslag, som Louise Lindskrog har lavet efter byrådsmødet, pointerer hun, at hun blandt andet tager sagen op, fordi hun ved, at unge piger i børn- og ungebyrådet i Aarhus Kommune lytter med til byrådsmøderne.

- De skal også høre, at det ikke står uimodsagt, og at politik ikke er en old boys-klub, hvor unge kvinder er malplacerede og ikke hører hjemme. Jeg vil gerne italesætte, at det her er et generelt problem i politik, og at det er uacceptabelt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

En af kommentarerne til opslaget kommer fra Lisbeth Lauritsen, der er byrådsmedlem i Aalborg Kommune.

"Jeg kender det! “Lille pige” eller “lille ven” er desværre heller ikke ualmindelig sprogbrug hos os - det går både på køn og alder", skriver hun.

Louise Lindskrog sammen med nogle af de 31 medlemmer af børne- og ungebyrådet i Aarhus Kommune. Børnene er i alderen 13-17 år. Foto: Privat

Ingen ligestilling i politik

Kan det tænkes, at Gert Bjerregaard havde ret, da han sagde, at du glemte conduiten og ikke havde sat dig tilstrækkeligt ind i sagen?

- I forhold til conduite er det korrekt, at jeg glemte at sige Knud Mathiesens (byrådsmedlem for DF, red.) efternavn i mit indlæg, men jeg kan garantere for, at jeg er godt inde i stoffet. Jeg har siddet i teknik- og miljøudvalget i knap tre år, og beskyttelsen af vores grundvand har været en af mine mærkesager.

Ifølge Louise Lindskrog er hendes ærinde ikke at lave et personangreb, men at belyse en problematik.

- Vi bliver mere og mere ligestillede i samfundet, men det gælder åbernbart ikke i politik, og jeg mener, at den type opførsel er en af grundene til, at der er så få unge kvinder i politik, siger hun.

"Vi har et kodeks"

TV2 ØSTJYLLAND har kontaktet Gert Bjerregaard for at få en kommentar. I et skriftligt svar, som Gert Bjerregaard ønsker bragt i sin helhed, skriver han:

"Som det fremgår af byrådsreferatet fra den 12/8 overholder Louise Lindskrog ikke taletidsreglerne og anerkender åbenbart heller ikke, at vi som byrådsmedlemmer ikke må tale direkte til hinanden. Vi har aftalt et kodeks i byrådet, hvor man tiltaler hinanden med det fulde navn. Begge dele blev påtalt af borgmester Jacob Bundsgaard. Efter jeg fik ordet, var jeg ærlig talt lidt træt af Louise Lindskrog, som desværre ofte tilsidesætter alle gældende regler, og det tillægger jeg hendes relativt korte tid i byrådspolitik."

Gert Bjerregaard har ikke yderligere kommentarer, oplyser han.

Omkring hvert tredje byrådsmedlem i Danmark er en kvinde.