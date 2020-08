Natascha hylder taxachauffør: - Jeg vil aldrig glemme ham

Kære taxachauffør. I mandags var du min helt.

Sådan lyder begyndelsen på en efterlysning, som Natascha Christensen fra Randers satte i gang på Facebook i dag, søndag.

Hun efterlyser en helt særlig taxachauffør, som mandag i denne uge fik stor betydning for, hvordan hendes dag endte.

Det hele startede, da Natascha Christensen satte sig ind i taxachaufførens store bil nær Hospitalet i Randers. Hun var på vej ned til sin læge, fordi hun skulle have tjekket noget udslæt på sin hånd.

- Da jeg gik hjemmefra havde jeg det godt, men på vej til lægen fik jeg kvalme og blev svimmel, og det blev værre og værre. Jeg kunne ikke trække vejret, så derfor gik jeg ind i taxaen, og bad ham om at køre mig ned til lægen, siger Natascha Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Blev dårligere på turen

På vej til lægen blev Natascha Christensen endnu mere skidt tilpas.

Taxachaufføren reagerede med det samme på Natascha Christensens tilstand. Han vendte kareten og kørte direkte tilbage til hospitalet.

- Han var lidt far-agtig. Han var super rolig, og han skyndte sig ind efter en kørestol til mig, og så hentede han også lægerne. Så snart lægerne havde taget over, spurgte han, om han måtte køre igen, siger Natascha Christensen.

Natascha Christensen med sine børn. Foto: Privat foto

"Jeg ville sige tak igen og betale for turen"

Taxachaufføren ville ikke have betaling for turen, så Natascha Christensen blev kørt til hospitalet helt uden at tage pungen op ad lommen.

Nu hvor Natascha er kommet på benene igen, vil hun dog endnu engang gerne takke taxachaufføren, og så vil hun betale for køreturen.

Det er også årsagen til, hun efterlyste ham på Facebook i dag, søndag.

- Jeg kommer aldrig til at glemme ham, for jeg var så bange, og jeg var helt alene, så jeg vil bare gerne fortælle ham, at jeg satte pris på hans hjælp, og så ville jeg gerne betale for turen, siger hun.

Efter et par timer viste det sig, at Natascha Christensens efterlysning på Facebook bar frugt. Det lykkedes hende nemlig at få fat på taxachaufførens kone.

Natascha Christensens mandags-helt, vil dog fortsat ikke tage imod betalingen.

- Han var glad for, at jeg havde det godt, men han ville hverken have penge eller gave for turen, han var bare glad for at høre, at jeg havde det godt, fortæller hun.

Natascha har det godt igen. Det viste sig, at hun var dehydreret og samtidig fik et panikanfald.