Centrale veje i bycentrum får ny asfalt - på én vej vil det ske om dagen

Inden længe er det slut med hullet og lappet asfalt på flere centrale gader i Horsens Kommune.

Det lover kommunen i hvert i en pressemeddelelse.

Asfaltmaskinerne er allerede i gang på strækningen fra Allégade, Nørretorv, Nørrebrogade, Egebjergvej og Rådvedvej, og arbejdet vil fortsætte i omkring to uger

I uge 34 og 35 vil der også blive lagt asfalt på Sønderbrogade. Det gælder for strækningen mellem krydset ved Bygholm Parkvej/Niels Gyldings Gade og Spedalsø, oplyser kommunen.

Det er på helt centrale veje i Horsens, at der nu skal lægges ny asfalt. Foto: Google Maps

Støjgener

Arbejdet med at lægge ny asfalt i Horsens vil primært finde sted i aften- og nattetimerne.

- Det vil være til stor gene for mange bilister, hvis vi spærrer vejene i dagtimerne. Derfor har vi valgt at lave arbejdet i aften- og nattetimerne. Det betyder, at beboere i de pågældende områder kan opleve støjgener, hvilket vi beklager og håber, at folk har forståelse for, siger afdelingschef i Affald og Trafik i Horsens Kommune, Allan Lyng Hansen, i en pressemeddelelse.

Arbejdet bliver udført i tidsrummet fra klokken 18-06. Bilister, der kører på de pågældende strækninger, skal være opmærksomme på, at der kan være omkørsler i forbindelse med arbejdet, oplyser Horsens Kommune.

Etape-arbejde

Arbejdet på strækningen fra Horsens midtby til Egebjerg er begyndt på Allégade, hvorfra det vil bevæge sig nordpå.

- Vi udfører arbejdet i etaper, så vi gør en strækning færdig, før vi går i gang med den næste. På den måde forsøger vi at gøre generne på de enkelte veje så begrænsede og kortvarige som muligt, siger Allan Lyng Hansen.

På en enkelt strækning vil der blive lagt ny asfalt i dagtimerne. Det drejer sig om Sølystvej, der fra mandag den 17. august og cirka to uger frem vil være spærret for trafik.

Bilister kan i stedet benytte Sundvej eller bruge en omkørsel ad Carit Etlars Vej, oplyser kommunen.

I alt vil over 100 cykelstier og veje ifølge Horsens Kommune få ny asfalt i 2020.

