Motorvej spærret - bil ramt af genstand

En smadret siderude var sent torsdag aften årsagen til, at politiet spærrede E45 omkring Ejer Bavnehøj. Det fortæller Rune Nielsen, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

- Den ene siderude blev knust. Det virkede mærkeligt, så vi ville undersøge, hvad der var sket.

Derfor spærrede man altså motorvejen af, mens hunde og betjente afsøgte området for at finde spor i sagen. Det har ikke givet pote.

- Vi har forsøgt at undersøge alt, men vi kan konstatere, at vi ikke kan konstatere, hvad der er sket. De (personerne i bilen, red.) kunne sige ret præcist, hvor det var sket henne. Vi har søgt med hunde - også i markerne ude omkring, siger vagtchefen.

Intet projektil

Også selve bilen er blevet undersøgt grundigt for at finde ud af, om det kunne være et vildfarent skud, som var gået gennem ruden.

- Vi har endevendt bilen, men der er ikke gået et projektil hverken ind eller ud. Så man skal ikke være bekymret for, at nogen skyder derude, siger Rune Nielsen.

Politiet anmodede Vejdirektoratet om at spærre motorvejen klokken 22.12, og klokken 00.56 blev der igen åbnet. I mellemtiden blev der indimellem sluppet biler igennem, når hundene skulle have pause. Selve anmeldelsen kom klokken 20.38.

- Nu er der ikke så meget mere at gøre, konstaterer vagtchefen fredag morgen.