Tre ud af ti har anlagt ulovligt i nybyggerkvarter

Kommunen har modtaget klager fra borgere og vejfolk omkring brud på lokalplanen for Svaneparken og har derefter foretaget besigtigelser, som i mange tilfælde har bekræftet overskridelserne.

Der kan gives dispensation

Onsdag var der udvalgsmøde for klima-, miljø- og planudvalget, og her var administrationens håndtering af de mange sager på dagsordenen, som også berører andre boligområder i kommunen.

- Kommunen går i dialog med de sager, de får ind og forsøger pragmatisk at løse dem. Har man bygget 7,5 meter, men der står 6 meter, så beder vi dem om at søge det som dispensation. Men der er nogle tilfælde, som er for grelle, og der bliver det lavet om.

Er der ikke nogen som er utilfredse med, at dem de har klaget over, kan få dispensation?

- Hvis vi begynder at få klager over dispensationer, som er givet, så må vi tage det op igen og spørge os selv, om vi har været for rundhåndede og givet for meget dispensation, siger Andreas Tang-Brock.

Folk kender ikke til lokalplanen

Andreas Tang Brock mener, at overskridelserne sker, fordi mange folk ikke er klar over, at der er en lokalplan med nogle regler, som de skal overholde. Det er Karen Margrethe Høj Madsen, som er chef for Plan, Teknik og Miljø i Skanderborg Kommune enig i.

- Der er nogle, som ikke er opmærksomme på, at de skal læse lokalplanen. Der er muligvis også nogle som tænker, går den, så går den, siger Karen Margrethe Høj Madsen.