Vold og tyverier: Politiet gør status efter Smukfest

Tømmermændene efter Smukfest har forhåbentlig lagt hos de cirka 60.000 festivalgæster.

Nu har Sydøstjyllands Politi gjort status over politiindsatsen i Skanderborg i forbindelse med festivalen.

- Der har generelt været en god stemning og højt humør fra festivalgæsterne, og det vil vi gerne takke dem for, siger Stig Simonsen, vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, i en pressemeddelelse.



- Til trods for at der i år var flere festivalgæster end tidligere år på Smukfest, og at gæsterne på grund af 2 års coroana-aflysninger havde ventet længe på at komme til at feste i bøgeskoven igen, så har det efter vores opfattelse ikke skabt mere uro eller mere kriminalitet