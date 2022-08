Sensationel fødsel tager overraskende drejning

Både gæster og medarbejdere i Kattegatcentret blev beriget med en hajfødsel fra første parket for to uger siden, og nu har den sensationelle fødsel fået sig endnu et kapitel.

En livreddende aktion var nemlig nødvendig to dage efter fødslen, da dyrepasserne opdagede, at alt ikke var som det burde være hos den nyudklækkede hajmor. Det løfter Kattegatcentret sløret for torsdag.