Ny sælunge født i nat

Netop den fede mælk til ungen er en stor, fysisk udgift for Liv. For mens ungen i starten vil tage omkring 800 gram på om dagen, vil Liv over de kommende måneder tabe omkring 40 kilo for at fede sit afkom op.

Og det er tilmed med en blankocheck på sildekontoen hos dyrepasserne.

- Det viser virkelig, hvor hårdt det er for vilde sæler, der selv skal fange deres føde, fortæller Mia Rasmussen.

Faren er sælen Felix, som også har været far til Livs tidligere unger.

Tager en pause næste år

Det er endnu identificeret, om den nye unge er en hun eller en han. Det skulle dog være relativt nemt, når først Kattegatcentrets folk får kigget nærmere på den lille ny.



- De skal lige ligge rigtig for, at man kan se det. Og så bliver sælunger født med alt for meget pels og er lidt rynkede at se på, så de skal ikke bruge kræfter på at vokse hud, men mere at fylde ud i den første tid, siger Mia Rasmussen.