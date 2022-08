Ældre kvinder forsøgt narret af falske bankmænd

Gennemtænkt svindelnummer

Den første kvinde som blev forsøgt svindlet, var en 82-årig kvinde.

Først på eftermiddagen blev hun ringet op af en mand, som påstod, at han var fra hendes bank, og at nogen havde forsøgt at svindle med hendes konto.

Hun skulle derfor have et nyt dankort, og hvis hun gav ham pinkoden, så kunne hun bare bruge den samme til det nye kort. Han ville så sende en medarbejder hen for at hente det gamle kort.

Kvinden gav pinkoden til manden, men da en mand kort efter bankede på for at hente det gamle kort, blev hun alligevel mistænkelig og nægtede at udlevere det.